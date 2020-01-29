شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تكشف تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحال التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل. وذكر بيان للهيئة، مساء الأربعاء، أن «المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر في شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحال داخل المناطق السكنية». وجار عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.

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