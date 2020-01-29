شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: حديث شيخ الأزهر عن تجديد الخطاب الديني شهادة للتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، على الخلاف الذي حدث بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «تجديد الفكر الإسلامي»، قائلا إن الإمام الطيب لا يقول كلامًا مرسلًا ولكنه يقول كلامًا علميًا يُحاسب عليه أمام الله.

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وأضاف «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، أننا نفخر بأن الإمام الطيب قائدًا للأزهر الشريف لأن حديثه يدخل القلب فور سماعه، موضحًا أن ما قاله شيخ الأزهر خلال المؤتمر يُعد شهادة للتاريخ بأن الإسلام ظل مع التجديد قادر على المحافظة على مصالح الناس وكان النموذج الأمثل في المعاملات، مشيرًا إلى أن حديث الإمام الطيب يؤكد أنه علامة، مؤيدًا حديثه عندما قال إن من يريد التحدث في موضوع تجديد الخطاب الديني لا بد أن يكون عالمًا وأن يكون مؤهلًا للحديث جيدًا.

وأوضح أنه يوجد أناس حتى الآن لا تعلم مقدار الأزهر الشريف ولا يعلمون قيمته جيدا، مشيرًا إلى أن الغرب يعي جيدًا أهمية ودور الأزهر الشريف بفضل علمائه وشيوخه الأجلاء عبر مر العصور، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا ينتقص من الدين من شئ ولكن معناه أن الدين جميل ويتوائم ويتناسب مع معاملات الناس ومع مصالحهم وسلوكهم، مطالبًا أي شخص قبل التحدث في تجديد الخطاب الديني أن يكون دارسًا ومُلمًا بكل تفاصيل الموضوع، معقبًا: «الدين الإسلامي دين حب واحترام وسلام وهناك أناس كثيرين يكيدون له».

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني يكون بالعلم فقط وليس بالكلام المرسل والأحاديث الرنانة والسوشيال ميديا دون فهم أو علم، موضحًا أن الدين الإسلامي يحترم الإنسانية ويُقدرها جيدًا، معقبا: «أُحيي وأشكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على كلماته الجميلة اللي قالها النهاردة في مؤتمر الأزهر العالمي وأثلج بها صدورنا».