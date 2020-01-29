شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

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كما تم التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وتم التوافق فى هذا الخصوص حول حتمية التعامل مع الجذور الرئيسية لظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب فى حوض المتوسط، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.