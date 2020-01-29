شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) فى مصر، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.

وأكد خالد مجاهد تأهب جميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التى ظهر بها المرض والعزل الفورى فى حال رصد أى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافرى "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبى عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دورى.

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وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمى الخدمات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبى احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.