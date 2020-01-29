شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: رئيس مدينة مرسى علم حصل على رشوة لاستخراج تراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب احد المحلات التجارية التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل. وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفى بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضى عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحالات داخل المناطق السكنية، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.

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