شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 15 دولة سجلت حالات انتقال فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 15 دولة سجلت حالات انتقال فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كشف عن آخر التطورات حول عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل بالصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها، وأوضحت الإحصائيات إصابة حتى الآن 4593 شخص فى العالم ووفاة 106 مريض بسبب فيروس كورونا.

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وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن الصين وحدها سجلت الأعداد الرسمية للمصابين وبلغت 4537 حالة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، وهناك 976 حالة حرجة، ووفاة 106 مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفى ضوء تفشى فيروس كورونا بالصين، رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه بالصين إلى "مرتفع للغاية"، واتخذت العديد من الدول على مستوى العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الفيروس.