أخبار مصر اليوم.. 9 مليارات دولار تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 4 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، 9 مليارات دولار تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 4 أشهر، حيث أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزي، بمعدل سنوى 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018).

9 مليارات دولار تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 4 أشهر

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزي، بمعدل سنوى 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018).

"ضربوا بعض بغرفة العمليات"..التحقيق بواقعة ضرب طبيب لزميله بمستشفى بنها الجامعى

أعلن الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب بجامعة رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إحالة واقعة حدوث مشاجرة بين اثنين من الأساتذة وتعدى أحدهما بالضرب على الآخر داخل إحدى غرف العمليات إلى التحقيق، وأكد القاضى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه فور حدوث المشاجرة والتراشق بالألفاظ تم إخراجهما واستكمال الجراحة للمريض، مشيرًا إلى أن الواقعة لم تؤثر على إجراء الجراحة وتقديم الخدمة للمريض.

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى ودخولها فى غيبوبة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى فى الساعات الماضية حيث فقدت الوعى، وتتواجد حالياً فى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مع متابعة كبيرة من الأطباء المعالجين لها، وذلك بعدما كانت قد استقرت حالتها بعض الشىء فى اليومين الماضيين وكان متوقعا خروجها من غرفة العناية المركزة خلال يومين ونقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى.

أبو الغيط عن خطة ترامب: اجتماع عربي لتحديد موقفنا وأرض مصر والأردن خط أحمر

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أن مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط، خطة تهدف إلى تسوية نهائية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها لم تتطرق إلى اقتطاع أى أراض من مصر أو الأردن كما كان يشاع فى وقت سابق.

إخلاء سبيل رئيسة دار أيتام العاشر من رمضان بواقعة تعذيب طفلة بكفالة 10 آلاف

قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل " أمانى إ" أستاذ دكتور بقسم الطفولة كلية التربية جامعة المنوفية، فى واقعة تعديها بالضرب المبرح على طالبة بدار الأيتام التى ترأس مجلس إدارتها. بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه

تأكيدا لـ"الخليج 365".. محافظ البحر الأحمر عن رئيس مرسى علم: لا مكان لفاسد

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه لا تستر على أى فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أنه سيتم التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسئ استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو إهدار للمال العام، والإضرار بممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مكان لفاسد بين الشرفاء.

مؤسس على بابا يتبرع بـ 14 مليون دولار للعثور على لقاح لفيروس كورونا

تخوف عالمى من وباء "فيروس كورونا"، والذى انتشر فى عدد من دول العالم، على رأسها الصين، وبعض الدول الأوروبية، حيث بدأت كثير من الدول فى رفع درجات الاستعداد لمواجهة انتشار المرض.

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شقيق سجين متوفى في تركيا يتهم أردوغان ووزير داخليته بقتل أخيه

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة المنظمة الكردية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان بجنيف، فاعلية جانبية على هامش مراجعة تركيا لملفها في حقوق الإنسان، وتضمنت الفاعلية استعراضا لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال الفترة من ٢٠١٦ وحتى نهاية ٢٠١٩.

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تريزيجيه يحتفل بهدفه فى ليستر سيتى بصورته على الأعناق: "شعور جميل.. الحمد لله

احتفل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونادى أستون فيلا الإنجليزي، بهدفه الحاسم في مرمى نادى ليستر سيتي الذي أهل الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث نشر محمود تريزيجيه صورته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، والجماهير تحمله على الأعناق بعد انتهاء المباراة، وعلق عليها قائلا: "يا له من شعور.. الحمد لله"، ولقت الصورة تفاعلاً من قبل فنانين مصريين ولاعبين في الدورى الإنجليزي.

الأهلى يقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بسبب الغياب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه سيتم توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعدما تغيب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء، حيث أكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن اللاعب تغيب عن مران الفريق الجماعي اليوم وبالتالي سيتم توقيع غرامة مالية عليه وفقًا للائحة.

هل امتنع زوار معرض الكتاب عن جناح الصين بسبب فيروس "كورونا"؟ فيديو

"المنتجات دى فيها فيروس كورونا؟، طيب أنتم عندكم صينيين هنا؟، كل هذه الأسئلة توجه بها الجمهور المصرى عند زيارته لجناح بيت الحكمة الصينى للاستثمار الثقافى المعروف بالجناح الصينى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ51 الذى انطلقت فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.

كيف تختار مكانك في الطائرة لو مسافر لتجنب فيروس كورونا

ذعر أصبح يجتاح العالم مع استمرار تفشى وانتشار فيروس كورونا بالعديد من الدول، الأمر الذى أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية إلى الصين، لذا عرض بعض الخبراء نصائح عند السفر وأفضل الأماكن التى يتم اختيارها عند الجلوس بمقاعد الطائرة.

روبوتات تقدم وجبات وتغنى للمحتجزين بأحد فنادق الحجر الصحى فى الصين.. فيديو

تظهر لقطات لتوظيف الصين "روبوتات" تقدم الطعام للأشخاص المحاصرين من ركاب إحدى الطائرات بإحدى الفنادق حيث يخضعون للحجر الصحي لمحاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وذلك فى مدينة وهان الصينية، كإجراء وقائي لمنع انتقال العدوى.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2020 برقم الجلوس

ينشر الخليج 365 نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020 للفصل الدراسى الأول، بالجيزة، بعد أن اعتمدها محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 72.8%، وقد أكد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالب وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضى.

رئيس الوزراء يكلف بتنفيذ كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التى لم تُنفذ، للعمل على سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها على الفور، مُشيرًا إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التى تُسهم فى حل مشكلات المستثمرين.