شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعذيب طفلة فى دار أيتام.. دار الإفتاء: بكاء اليتيم يهتز له عرش الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية الاهتمام بالأيتام كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"عن الصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :"إنّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله سبحانه لملائكته: يا ملائكتي! من أبكى هذا اليتيم الذى غيّب أباه فى التراب؟ فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلم، فيقول الله: يا ملائكتي! فإنى أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة".. فكان عمر إذا رأى يتيما مسح رأسه، وأعطاه شيئا".

وكانت نيابة العاشر من رمضان، قد قررت إخلاء سبيل " أمانى إ" أستاذ دكتور بقسم الطفولة كلية التربية جامعة المنوفية، فى واقعة تعديها بالضرب المبرح على طالبة بدار الأيتام التى ترأس مجلس إدارتها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

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وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام رئيسة دار أيتام "نهر الحياة" بمدينة العاشر من رمضان، بالتعدى بقسوة على إحدى الفتيات، وحمل المحضر رقم 1161 لسنة 2020، وجرى ضبط المتهمة وجارى مناقشتها لمعرفة أسباب تعديها على الفتاة.

فيما قالت مديرية الدار، وتدعى "أ. ع" أن الطالبة "أمنية" بالصف الثانى الثانوى، لها سلوكيات غير لائقة، وتحررت محاضر بالشرطة ضدها قبل ذلك، وأبلغنا التضامن الاجتماعى عدة مرات بشأنها، لخضوعها لجلسات تقويم سلوك دون فائدة، وأضاف أحد مشرفى الدار، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الطالبة كثيرة المشاكل، وتخرج بدون إذن، واتهمت فى واقعة سرقة، وتدخن السجائر، من جانبه قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة واقعة تعدى عضو مجلس إدارة بجمعية نهر الحياه لرعاية الأيتام، بمدينة العاشر من رمضان، للنيابة العامة و تحرر المحضر رقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر.