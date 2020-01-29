شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أزهريون: الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة وجعلت لها مكانة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "قضايا المرأة بين الشرع والعادات"، حاضر فيها الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والداعية نادية عمارة، وأدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامى للأزهر الشريف.

وأكد الشيخ على خليل أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة، وجعلت لها مكانة عظيمة وكرمها الله سبحانه وتعالى، وأنزل سورة كاملة فى القرآن الكريم تتحدث عن الأحكام الشرعية التى تحفظ حقوقها، ومنها مسألة الميراث، التى ادعى البعض أنها ظُلمت عندما أعطاها الله نصف ما يأخذه الرجل، موضحًا أن هؤلاء اقتصروا على أربعة مواضع فقط، على الرغم من وجود أكثر من ثلاثين موضعًا فى الشريعة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

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من جانبه أوضح "الورداني" أن المرأة أصبحت تعيش واقعًا اجتماعيًا صعبًا بين العمل ورعاية أسرتها، بطريقة تستهلك طاقتها وتؤثر على أنوثتها، مما يفجر المشكلات بينها وبين زوجها، الأمر الذى أدى الى زيادة ملحوظة فى حالات الطلاق، مطالبًا الأزواج بالرفق والمودة والاقتداء برسول الله فى معاملته لأهل بيته.

وفى ذات السياق أوضحت نادية عمارة، أن الإسلام أعلى من شأن المرأة و علمنا الرسول ﷺ أنهن شقائق الرجال، ليدفع عن الأذهان والعقول التصورات الخاطئة التى لا تمثل إلا أفكارًا منتهية ومن الجاهلية، مستشهدةً بسير النساء فى القرآن الكريم، سواء سيرة السيدة مريم سيدة نساء العالمين، أو حتى المرأة التى جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.