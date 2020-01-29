شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال أخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و1 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3600 طن فوسفات و13920 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 958 طن خشب و8296 طن خرده و10870 طن حديد و8500 طن ذرة و8000 طن قمح.‎

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 697 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 185 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1895 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57795 طنا، وبلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 164809 طنا.

Advertisements

وغادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3994 طن قمح، فى حين غادر عدد 905 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51461 من البضائع العامة منها عدد 135 سيارة نقل محملة بـ 6935 طن قمح.

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.