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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يناقش مع السفير السعودى سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استَقبل الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة، أسامة بن أحمد النقلى سفير المملكة العربية لدى جمهورية مصر العربية.

 

وفى بداية اللقاء أعرب الوزير رئيس الهيئة عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة، وأشار إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من الاهتمام الذى اولاه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعميق الشراكة بين البلدين فى كافة المجالات، فقد اُبرمت اتفاقية فى مجال منع ومكافحة الفساد تم توقيعها اثناء زيارة سموه لمصر عام 2016، وأكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الإدارية حريصة على تعميق هذا التعاون بتبادل الخبرات فى هذا المجال.

 

وتناول اللقاء، مناقشة سُبل التعاون المستقبلى فى مجالات التدريب بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" فى ضوء الاختصاصات التى أضيفت لمهام كل من الهيئتان وفق التعديلات التشريعية المستحدثة لعملهما.

 

كما استعرض القدرات التدريبية والاسهامات التى نفذتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية فى تدريب الكوادر التى تعمل بمجال مكافحة الفساد فى مصر والدول العربية والافريقية، وذلك على أعمال الرقابة الوقائية وإرساء قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وغيرها من المجالات الأخرى، بالإضافة إلى استعراض حل بعض المشكلات التى واجهت الاستثمارات السعودية فى مصر من خلال جهود إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، ومناقشة وبحث الإجراءات اللازمة لتيسير عمل المستثمرين السعوديين فى مصر وسبل دفع وزيادة تلك المشروعات والاستثمارات.

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ومن جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته بهذه الزيارة التى تُعد الأولى له، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتابع النجاحات التى تحققها هيئة الرقابة الإدارية فى مصر وأعرب عن تقديره للقيادة السياسية فى مصر وتطلعه لتعميق هذا التعاون.

 

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جانب من اللقاء 

 

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رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسفير السعودى 

 

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جانب من اللقاء 

 

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رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسفير السعودى 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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