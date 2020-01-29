باستخدام الشطة .. ربة منزل وعاطلين سرقوا توك توك بالإكراه في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل وعاطلين، سرقوا توك توك بالإكراه من قائده، بعدما استدرجوه بدعوى توصيلهم إلى شارع مجمع المصانع بالزاوية الحمراء.

البداية أثناء مرور المقدم رامي الجمل، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد أحمد بدر، معاون المباحث، وبصحبتهما القوة المرافقة بشارع مجمع المصانع دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "فوزية ط." ربة منزل، "محمد ا." عاطل، وبحوزته سلاح مطواة، "مصطفى ي." عاطل وبحوزته كيس بداخله مسحوق الشطة، عقب قيامهم بسرقة دراجة بخارية توك توك كرهًا عن قائدها "محمد م." سائق توك توك.

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بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بشارع مصر والسودان دائرة قسم شرطة حدائق القبة استوقفه المتهمين بدعوى توصيلهم إلى الشارع محل الضبط وعقب وصولهم قام المتهم الثاني بإلقاء كمية من مادة الشطة على وجهه وهدده الأول بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولوا على الدراجة قيادته كرهًا عنه.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.