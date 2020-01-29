مصدر أمني ينفي وفاة شرطي مرور أثناء خدمته بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي. نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول وفاة أحد مجندي الشرطة "معين خدمة لتنظيم الحركة المرورية بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة"، حال قيامه بتأدية عمله بالميدان. وأوضح المصدر، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

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