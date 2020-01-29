بروتوكول تعاون بين النقض والبورصة لنشر الوعي بسوق المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وقع المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية في محكمة النقض، برتوكول تعاون مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تحت رعاية المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن البروتوكول بين المحكمة والبورصة هدفه إعداد دورات تدريبية للقضاة للتعريف بالبورصة المصرية، والتشريعات المنظمة لهيئة سوق المال للقضاة، في إطار نشر الوعي بملفات وقضايا سوق المال المختلفة.

وأكد المستشار حسام صادق أهمية البروتوكول بين محكمة النقض والبورصة في زيادة الوعي بحقيقة واقع ما يدور في سوق المال، فيما افتتح جلسة تداولات البورصة اليوم على هامش توقيع البروتوكول.