بحوزتهم 50 كيس أستروكس.. ضبط 4 طلاب بتهمة الاتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيارة يستقلها 4 طلاب، وبحوزتهم 50 كيس لمخدر الاستروكس، بنطاق ميناء القاهرة الجوي، بقصد الاتجار.

البداية عندما ضبطت الخدمات الأمنية المعينة بأحد النقاط الأمنية بنطاق ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، سيارة يستقلها 4 طلاب لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمناطق عين شمس، الزيتون، مدينة نصر قيادة أحدهم، وبحوزتهم عدد 50 كيس صغير الحجم لمخدر الاستروكس، مبلغ مالي قدره 6600 جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.