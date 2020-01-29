لتقديم التهنئة.. وفد من الكلية الحربية يزور أكاديميـة الشرطـة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قيادات الكلية الحربية، برئاسة اللواء أركان حرب مدير الكلية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة.

كان في استقبال الوفد، اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية؛ أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بوفد الكلية الحربية ونقل لهم تحيات محمود توفيق وزير الداخلية.

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كما أعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد روح التآخي والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية، ومدى عمق مردود ذلك ليشمل كافة الأنشطة التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

وأكد اللواء أركان حرب مدير الكلية الحربية حرص الكلية الحربية على هذه الزيارة وتقديم التهنئة بعيد الشرطة الثامن والستين تقديراً لدور رجال الشرطة الوطني وإخلاصهم في أداء واجبهم لتحقيق الأمن لجموع الشعب المصري وحماية استقرار البلاد، مشيراً إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين الكلية الحربية وكلية الشرطة في تصاعد وتطوير مستمر باعتبار رجال الشرطة والجيش وحدة واحدة هدفهم استقرار ورفعة الأمة وازدهارها.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية.