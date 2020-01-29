وزير الإعلام: مستعدون لتقديم تسهيلات لتنظيم أنشطة مشتركة مع الجامعة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة العربية في المجال الإعلامي واستعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنظيم نشاطات مشتركة مع الجامعة، والتعاون في تنفيذ المشروعات الإعلامية المهمة.

جاء ذلك خلال لقاء هيكل مع السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الوزير المفوض نسيمة شريط مدير إدارة الإعلام بالجامعة العربية، حيث تم بحث سُبل التعاون في المجال الإعلامي بين الطرفين.

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وذكر بيان صدر عن قطاع الإعلام بالجامعة العربية اليوم أن السفير قيس العزاوي هنأ خلال اللقاء الوزير أسامة هيكل على توليه وزارة الإعلام متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأكد السفير قيس العزاوي أهمية تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب ، في خضم التحديات التي تواجه أمتنا العربية، والعمل على تعزيز دور الإعلام في خدمة القضايا العربية وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر مبادئ التسامح والحوار.

وأعرب عن حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على تنظيم ندوات وملتقيات مشتركة، ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين لتبادل الخبرات وتطوير المهارات الإعلامية.​