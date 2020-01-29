محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية تبدأ من غد الخميس قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.
وأضاف سعفان - في تصريح اليوم الأربعاء- أن هذه الوظائف برواتب مجزية، فضلًا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية و3 وجبات طعام (فطار - غذاء - عشاء) وبدل مواصلات وتأمين صحي.
وأوضح أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، حيث أن الفرص تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير وكابتين.
من جهته.. قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية: "إنه لا يشترط الخبرة إلا في وظائف معينه، حيث أن المقابلة الشخصية بالمديرية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، والمهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا".
وأضاف: "أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقًا لتعليمات الوزير أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعينها"، منوهًا بأن الطلبات تقدم بدءًا من غد وحتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: غدًا بدء قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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