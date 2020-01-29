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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الليثي:
يلتقي الشاعر فاروق جويدة مع جمهور معرض الكتاب في أمسية شعرية بالقاعة الرئيسية، جمال حمدان، بعد غياب دام 16 عاما عن المعرض.
وتدير الأمسية التي تقام في تمام الخامسة من مساء، غدا، الخميس، الإعلامية منى الشاذلي.
وتجري الشاذلي حوارا مطولا مع جويدة حول قصائده وأبرز القضايا الفكرية والثقافية.
الجدير بالذكر أن آخر أمسيات فاروق جويدة بمعرض الكتاب كانت في عام 2004.
وبدأ معرض الكتاب دورته الواحدة والخمسون يوم 23 يناير، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 4 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 16 عاما.. فاروق جويدة يطل على جمهور معرض الكتاب في ضيافة منى الشاذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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