أخبار مصر | "مينا الفيوم" حارسًا أمينًا على حضارة الفراعنة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مينا الفيوم" حارسًا أمينًا على حضارة الفراعنة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من صِغر سنه، إلا أنه طفلًا واعيًا بأهمية آثار بلاده، عشقها حتى النخاع، وظل يبحث وراء الكثير منها، ينهم بشغف القصص والمعلومات، حتى يُشبع رغبته في حبها، حتى أصبح طموحه في سن الرجولة.

مينا ياسر طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، نشأ في محافظة الفيوم، وكان من نماذج الأطفال التي لا تتككر كثيرًا، يعشق شيئًا لا يحبه الكثير من الأطفال، وهو الآثار؛ مما يجعله مختلفًا عن الكثيرين، فضلًا عن كونه طفلًا دؤوبًا في البحث عما هو جديد في هذا الشأن.



تبلور داخل وجدانه حلمٌ بأن يلتحق بكلية الآثار؛ وامتلأ وقته بزيارة كل المعالم السياحية في عدد من المحافظات، وحتى وقت فراغه أصبح يبحث وينبش عن فيديوهات وكتب الآثار.