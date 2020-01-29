أخبار مصر | "الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان" توافق على إنشاء جناح جديد بمستشفى قلب المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان" توافق على إنشاء جناح جديد بمستشفى قلب المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء جناح جديد إضافي بمستشفى القلب والصدر بمحافظة المنيا على مساحة 400 متر أرض الفضاء داخل أسوار المستشفى كانت مهبط للطائرات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية مع أقرب خطة مالية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثاني الابتدائي أسوه بالحافز الذي تم صرفه لمعلمي المنظومة في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما شهد الاجتماع أيضًا الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، استقطاع مساحة الـ18 فدان الملحقة بمدرسة الزراعة الثانوية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، لعمل مجمع مدارس، لاسيما وأن "مدينة بلقاس" لم يقام بها أي مردسة سواء للتعليم الاساسي أو المتميز أو الاعدادي، أوي الثانوي مع تزايد الكثافة السكانية عام تلو الأخر مما يؤثر علي كثافات الفصول.