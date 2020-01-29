أخبار مصر | ماذا قال الإمام الأكبر للسيسي بعد الانتهاء من مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال الإمام الأكبر للسيسي بعد الانتهاء من مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاحه أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، والتي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشكر فضية الإمام الأكبر، الرئيس السيسي على رعايتهِ للمؤتمر خلال البيان الختامي الذي ألقاه بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.



وجاء المؤتمر ‎برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي