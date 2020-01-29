أخبار مصر | مجلس الوزراء: تخصيص "62.4" مليون جنيهًا لشراء احتياجات وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء: تخصيص "62.4" مليون جنيهًا لشراء احتياجات وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على شراء متطلبات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي وبعض المستشفيات الجامعية، لتوفير احتياجات المرضى من أدوية ومستلزمات طبية وخصوصًا أدوية الأورام ووضعت مبلغ "62.4" مليون جنيهًا لشراء كافة المستلزمات وقد تم التعاقد اليوم.



وتمت الموافقة أيضًا على التعديلات المقترحة في مشروع اتفاق التسوية المُبرم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانئ دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، بتاريخ 452017، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.