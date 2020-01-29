أخبار مصر | التنظيم والإدارة تستعرض أمام البرلمان أخر تطورات تثبيت العاملين بتعليم الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنظيم والإدارة تستعرض أمام البرلمان أخر تطورات تثبيت العاملين بتعليم الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد إسماعيل، ممثل جهاز التنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة الشكاوى والإقتراحات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، الذي أكد صدور القرار رقم 9002 بتاريخ 25 فبراير 2018 بثبت بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية: "إن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية بالكامل أوشك على الانتهاء".

وأشار "إسماعيل" خلال الاجتماع إلى أن هذا الملف قتل بحثًا منذ سنوات، وتم تثبيت المرحلة الأولى بواقع 18 ألف عامل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنحو 4 آلاف و250 عاملا في القريب العاجل.

وقال ممثل جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز لا يألوا جهدًا في ملف تثبيت العاملين، لكن الإشكالية هي عدم توافر البيانات، لاسيما وأن القانون يلزم بإيفاد الجهاز بالعقود المؤقته، ونظرًا لعدم توفر بعضها تم استصدار قرار بأن يتم الاعتماد على استثمارات الصرف، ومع ذلك هناك أحيانًا لا تصل كاملة أو البيانات غير واضحة فيها.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثاني الابتدائي أسوة بالحافز الذي تم صرفه لمعلمي المنظومة في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما شهد الاجتماع أيضًا الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، استقطاع مساحة الـ18 فدان الملحقة بمدرسة الزراعة الثانوية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، لعمل مجمع مدارس، لاسيما وأن "مدينة بلقاس" لم يقام بها اي مدرسة سواء للتعليم الأساسي أو المتميز أو الإعدادي أو الثانوي مع تزايد الكثافة السكانية عام تلو الأخر ما يؤثر على كثافات الفصول.