أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": نثمن جهود الأجهزة الرقابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": نثمن جهود الأجهزة الرقابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بعد القبض على رئيس مدينة مرسى علم بتهمه الرشوة بأنه لا تستر على أي فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بأي منشأة، مشددًا على أنه لابد من التعامل بكل حزم وتفعيل القانون ضد كل من يسئ استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية أو إهدار للمال العام والإضرار بممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مكان لفاسد بين الشرفاء.

وأكد "عامر" في بيان له، أن ملاحقة الفاسدين دون النظر لمواقعهم تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يشدد دائمًا على ضرورة بتر العناصر الفاسدة ومكافحة عمليات الفساد بشتى صورها وأشكالها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قد ألقت القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ومديري الإدارة الهندسية والتراخيص، بتهمة الرشوة المالية، وذلك بعد الحصول على إذن النيابة العامة.

