أخبار مصر | البيطريين: مبلغ بدل العدوى لا يكفى ثمن كوب من الدواء للطبيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيطريين: مبلغ بدل العدوى لا يكفى ثمن كوب من الدواء للطبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان في غاية الخطورة وقد تكون أبشع من الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى أخر.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مبلغ بدل العدوى هزيل لا يكفي ثمن كوب من الدواء للطبيب البيطري، مشيرة إلي أن المبلغ الذي يتم صرفه للطبيب البيطري يحتاج لقانون عن طريق البرلمان والذي يدفع به النقابات المعنية.

وأوضحت زكي، أن معظم الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان تستمر فترة علاجه علاجه بالسنوات، وقد تؤدي للوفاة، مطالبة ضرورة زيادة البدل ليستطيع الطبيب المصاب المعالجة بطرق سليمة.

وكانت طالبت نقابة الأطباء البيطريين، من قبل علي ضرورة توفير وسائل للنقل للأطباء المشاركين بعمليات التحصين، بدلا من تحميل الطبيب البيطري فوق طاقته، وصرف بدلات للتنقل لإعانته على تأدية عمله.

كما طالبت بعمل بوليصة تأمين مؤقتة لكل طبيب بيطري يشارك بالتحصين، تحسبا للإصابة أو الوفاة، وصرف بدل مخاطر وزيادة بدل العدوي الذي لا تتعد قيمته الـ19 جنيها.