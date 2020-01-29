أخبار مصر | بشرى سارة من البرلمان لمعلمي الصف الثاني الابتدائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من البرلمان لمعلمي الصف الثاني الابتدائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثاني الابتدائي أسوه بالحافز الذى تم صرفه لمعلمى المنظومة فى مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وشهد الإجتماع أيضا الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، استقطاع مساحة الـ18 فدان الملحقة بمدرسة الزراعة الثانوية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، لعمل مجمع مدارس، لاسيما وأن "مدينة بلقاس" لم يقام بها اي مردسة سواء للتعليم الاساسي أو المتميز أو الاعدادي، أوي الثانوي مع تزايد الكثافة السكانية عام تلو الأخر مما يؤثر علي كثافات الفصول.

