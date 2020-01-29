أخبار مصر | الوزير: بدء توصيل مرافق للموانئ الجافة بتكلفة 1.5 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: بدء توصيل مرافق للموانئ الجافة بتكلفة 1.5 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم إستلام الأراضى المخصصة لتنفيذ خريطة الموانئ الجافة في مصر، وذلك للبدء في توصيل المرافق لإجمالي 7 موانئ جافة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح وزير النقل في تصريحات صحفية خلال المؤتمر المنعقد في مقر مجلس الوزراء، أن تكلفة توصيل المرافق لميناء 6 أكتوبر الجاف تبلغ 520 مليون جنيه، فيما يقدر إجمالي تكلفة توصيل المرافق للموانيء الثمانية حوالي 1.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إقامة الموانيء الجافة والمراكز اللوجيستية يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجاري واللوجيستيات، بإعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم، فقد تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانيء جــافة و5 مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

وأضاف "الوزير" أن الأهداف الاستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، ما يساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانيء البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانيء لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت.

وكذلك مواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية ما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.