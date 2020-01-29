أخبار مصر | صفقة القرن.. "عربية البرلمان": أمريكا تفعل ما تشاء بدول المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. "عربية البرلمان": أمريكا تفعل ما تشاء بدول المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد امبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بـ "صفقة القرن"، والتي أعلنها مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، جاءت من طرف واحد وتمثل إتفاقا بين إسرائيل وأمريكا.

وتابع "امبابي" في تصريح إلى "الخليج 365": خطة ترامب تقرر من جانب واحد، بما ينسجم تمامًا مع موقف الحكومة الإسرائيلية ويحقق لها رغباتها، مضيفًا: " شئنا أم أبينا.. أمريكا تفعل ماتشاء ولا تحترم أي أطراف أخرى فهي تفعل مايحقق لها مصلحتها، وما يخدم ابنتها إسرائيل".

وتساءل وكيل لجنة الشؤون العربية، هل تستطيع أي دولة من الدول العربية مواجهة إسرائيل وأمريكا؟، وهل لو اجتمع جميع الحكام العرب يستطيعون مواجهة الدولتين؟، وهل فلسطين بمفردها تستطيع؟، لذلك نجد الرئيس الأمريكي يفعل مايريد ومايشاء في المنطقة لأن لا أحد يستطيع ردعه.

