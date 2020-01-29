أخبار مصر | الاثنين.. "عاشور" يضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاثنين.. "عاشور" يضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي والاجتماعي، بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين القادم، في تمام الساعة 12 ظهرا.

وتقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشار إلى أن قطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء ناد عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي.

كان نقيب المحامين وضع اليوم الأربعاء، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس النواب.