أخبار مصر | وزير النقل: مخطط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: مخطط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء، أن المخطط يتضمن أيضا إنشاء 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة.
وأوضح أن هذه الموانئ والمناطق اللوجيستية هي كالآتي:
- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدانً.
- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا.
- ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.
- ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا.
- ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا.
- ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا.
- ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان.
- ميناء جاف بمدينة الطور 100فدانًا.
- مركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً.
- مركز لوجيستي بأرقين 300 فدانًا.
- مركز لوجيستي بالسلوم 70 فدانًا.
بحيث تشمل المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية 11 موقعًا، على مستوى الجمهورية.