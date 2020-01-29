أخبار مصر | وزير النقل: مخطط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: مخطط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشاء 8 موانىء جافة في مصر، منها الميناء الجاف الذي يتم الاعلان عن التحالف الفائز بتنفيذه اليوم وهو ميناء 6 أكتوبر الجاف.



وأضاف الوزير في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء، أن المخطط يتضمن أيضا إنشاء 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء، أن المخطط يتضمن أيضا إنشاء 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة. وأوضح أن هذه الموانئ والمناطق اللوجيستية هي كالآتي:

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدانً.

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا.

- ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.

- ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا.

- ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا.

- ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا.

- ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان.

- ميناء جاف بمدينة الطور 100فدانًا.

- مركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً.

- مركز لوجيستي بأرقين 300 فدانًا.

- مركز لوجيستي بالسلوم 70 فدانًا.

بحيث تشمل المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية 11 موقعًا، على مستوى الجمهورية.



قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك مخطط لإ