أخبار مصر | وزير الطيران ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تطوير الخدمات بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تطوير الخدمات بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمكتبه في ديوان عام الوزارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وذلك لبحث دعم وتعزيز خدمات الطيران بالمحافظة بما يسهم فى دعم خطط التنمية والاستثمار، حيث هنأ المحافظ وزير الطيران ونائبه على توليهما مسؤلية وزارة الطيران المدني.



وخلال اللقاء تم عرض ودراسة تنظيم رحلة أسبوعية بين القاهرة والوادي الجديد، وذلك لتنشيط حركة الرحلات القادمة إلى المحافظة وتشجيع السياحة الوافدة إلى الوادي الجديد.



كما تم مناقشة تيسير إجراءات استخراج تراخيص الطيران للمباني والخاصة بالارتفاق

الجوى للتيسير على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.