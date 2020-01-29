أخبار مصر | بعد إعلان التحالف المنفذ.. كل ما تريد معرفته عن أول ميناء جاف لنقل البضائع في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان التحالف المنفذ.. كل ما تريد معرفته عن أول ميناء جاف لنقل البضائع في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن التحالف الفائز بإقامة أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP، التحالف الذي يضم مجموعة السويدي إليكتريك - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية – ثري إيه إنترناشيونال.

وأكد الوزير، أن إقامة الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية تشمل 11 موقعًا على مستوى الجمهورية لإقامة 8 موانيء جافة و5 مراكز لوجيستية على نحو 2375 فدانًا، كما سيتم إستلام الأراضى والبدء فى توصيل المرافق لإجمالى 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وفيما يلي تقدم "الخليج 365" أبرز معلومات عن أول ميناء جاف في مصر، ميناء 6 أكتوبر:

- مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

- الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.

- تكلفة توصيل المرافق للميناء تبلغ 520 مليون جنيه.

- المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP.

- يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز.

- تشمل الإنشاءات: منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

- تشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، مٌعدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.

- يتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الإتصالات - الأمن العام).

- كما يوجد به مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وشركة المشروع، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.

- تبرز أهمية الميناء في تخفيف الضغط على ميناءي الإسكندرية والدخيلة ومنع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة فى الطاقة الإستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الإنتظار للسفن خارج الميناء مما يحسن من الخدمات المقدمة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

- يساهم في سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع وتقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وتخفيض تكاليف السلع على المستهلك، وتخفيف العبء على الطرق الرئيسية نظرًا لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق والحفاظ عليها.

- المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، و500 فرصة مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشرة.

- المساهمة الفعالة للمشروع فى تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية المجاورة، لسهولة توافر المواد الخام المستوردة من الخارج بالإضافة لسهولة تصدير المنتج النهائى.

- سوف يبدأ التنفيذ فعليًا مطلع فبراير المقبل.

- تبلغ مدة التنفيذ نحو عامين، ويمكن تكثيف العمل من أجل تقليل هذه المدة لتكون 18 شهرًا فقط.

