أخبار مصر | لجنة المقترحات والشكاوى توافق على إحلال وتجديد بطرق محافظة البحيرة

كما وافقت اللجنة، على اقتراح النائب محمد صلاح خليفة، بشأن ترميم وصيانة شبكة الصرف الصحي في نطاق عزبتي 10 والدكتور بقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وناقشت اللجنة، طلب النائب إبراهيم حمودة نظرًا للاختناق الكبير بمنطقة المنيب وقرب أبو النمرس بمسافة لا تزيد على 3 كم، مشيرًا إلى أن مد الخط يقضى على مشكله الاختناق المروري بالمنيب ويحل مشكلة المواصلات بجنوب الجيزة، فيما أوصت بدراسة الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم حمودة، بمد خط مترو الأنفاق من المنيب إلى محطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مع تأجيل البت في الطلب لحين موافاتها بالرد.

وأجلت اللجنة، اقتراح النائب محمود الضبع بشأن تغطية الترعة الموجودة بمدخل كرم عمران (مركز قنا)، التي أصبحت تمر بوسط المنازل بالقرب من الوحدة الصحية، لحين المعاينة وعرض التقرير على اللجنة لاحقًا، بعد ترحيب محافظة قنا، وتأكيد ممثل الري، أنها ستقوم بالمعاينة على أن تجرى التغطية إذا انطبقت الشروط.