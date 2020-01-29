مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل شروع سباك في قتل عامل ومصرع شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل شروع سباك في قتل عامل ومصرع شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالجيزة

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمركز أبو النمرس في الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن بالواقعة.