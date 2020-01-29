مصر | السجن 6 سنوات لعامل تاجر في المواد المخدرة بالمرج

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 6سنوات، على المتهم "سعيد.ح"، 33سنة، لإتهامة بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين"، في القضية رقم 1632لسنة 2019.

تعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى ضابط شرطة قسم المرج، معلومات عن متهم يفيد بالاتجار في المواد المخدرة، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة المرج لمكان تواجد المتهم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبتفتيشه عثر بحوزته "هيرويين"، ومبلغ نقدي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمادة المخدرة "الهرويين" بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض لتاميين تجارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.