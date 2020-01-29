مصر | حبس عصابة "الشطة" لسرقة التكاتك في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "الشطة" لسرقة التكاتك في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين سرقوا توك توك بالزاوية الحمراء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة؛ بمرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاویة الحمراء وبصحبته القوة المرافقة بشارع مجمع المصانع دائرة القسم، بضبط كل من "محمد. ا"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبیض "مطواة"، و"مصطفى. ي"، 30 سنة، عاطل وبحوزته كیس بداخله مسحوق "الشطة"، و"فوزیة. ط"، 21 سنة، ربة منزل عقب سرقتهم دراجة بخاریة "توك توك"، كرها عن قائدھا "محمد. م"، 23 سنة، سائق توك توك.

وبسؤال المجني عليه، أقر أنه حال سیره بالدراجة البخاریة قیادته "توك توك" بشارع مصر والسودان، دائرة قسم شرطة حدائق القبة استوقفه المتهمون بدعوى توصیلهم إلى الشارع محل الضبط، وعقب وصولهم، وألقى المتهم الثاني كمیة من مادة الشطة على وجهه وهدده الأول بالسلاح الأبیض المضبوط بحوزته واستولوا على الدراجة قیادته كرها عنه.

وبمواجهة المتهمین بما جاء بأقوال المجني علیه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجارٍ تحریر المحضر اللازم والعرض على النیابة العامة.