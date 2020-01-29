شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 691 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق بمعدل 4 جنيهات للجرام الواحد، الأربعاء، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأضاف «رزق» لـ«المصري اليوم»: «كان من الممكن أن يزيد سعر الجرام بمعدل 50 جنيها، لأن سعر الدولار من العوامل الأساسية المؤثرة في سعره».
وأوضح أن عيار 21 سجل نحو 691 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 788 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5550 جنيها.
وأكد «رزق» أن محال الذهب تشهد حالة من الركود بسبب تذبذب الأسعار، وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، واتجاههم إلى شراء السلع الضرورية.
وأشار إلى أن تكاليف استخراج الذهب من الجبال ارتفعت بشكل كبير، ما يؤدي لارتفاع سعره، متوقعا أن يصل إلى 750 جنيها للجرام الواحد خلال الأشهر المقبلة.
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