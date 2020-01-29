شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يلتقي رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل، وزير الإعلام، قيس العزاوي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتناول اللقاء أهمية تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام، في خضم التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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وأبدى «هيكل» استعداد وزارة الإعلام لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنظيم نشاطات مشتركة، والتعاون في تنفيذ المشاريع الإعلامية الهامة.

وشدد «العزاوي» على ضرورة العمل على تعزيز دور الإعلام في خدمة القضايا العربية وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر مبادئ التسامح والحوار.

وأعرب عن حرص الأمانة العامة على تنظيم ندوات وملتقيات مشتركة، كما تناول اللقاء بحث سُبل التعاون في المجال الإعلامي بين الطرفين.