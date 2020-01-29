شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يستقبل وفد هيئة حقوق الإنسان السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، وفدا من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمقر المجلس.

ورحب «فائق» بالوفد السعودي مؤكداً العلاقات التاريخية بين التي تربط البلدين وأكد أهمية تبادل الخبرات بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

واستعرض «فائق» تجربة المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس من خلال تلقى الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.