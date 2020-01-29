شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن جنيهين.. وارتفاع كرتونة البيض 4 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق 2 جنيه للكيلو من المزرعة، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض 4 جنيهات، مقارنة بالأسبوع الماضى، نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 24 جنيها للكيلو من إنتاج المزرعة لتباع للمستهلك بـ30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدى 29 جنيها بالمزرعة ليباع للمستهلك بـ36 جنيها، ووصل سعر كيلو «الاوراك» إلى 31 جنيها، وكيلو «البانية» 68 جنيها، وكيلو «الكبد والقوانص» 35 جنيها، و«الأجنحة» 17 جنيها للكيلو.

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وارتفع سعر كرتونة البيض 4 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضى لتصل إلى 36 جنيها بالمزرعة، وتباع للمستهلك بين 40 و 42 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت بين 6 و7 جنيهات.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن لـ«المصري اليوم» أن عدم تراجع الأسعار في سوق التجزئة بنفس قدر الانخفاض في المزارع بسبب تعدد الحلقات الوسيطة بين التجار وعدم وجود رقابة على الأسواق، علاوة على جشع بعض التجار.

فيما قال أيمن رضا، تاجر دواجن تجزئة، إنه رغم مناسبة الأسعار إلا أن حالة الركود مازالت مسيطرة في الأسواق، وإن نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة حالة من الانتعاش.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.