شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: دهان مبنى المحافظة بالأبيض الثلجى ليشبه "البيت الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار اللون الأبيض الثلجى ليكون اللون الرئيسى لمبنى ديوان محافظة الدقهلية، بعد اختيار عدد من الألوان ليستقر على اللون الأبيض الثلجى ليكون شبه البيت الأبيض.

كما أشار المحافظ خلال لقائه بالصحفيين لعرض إنجازات ما قام به خلال فترة تولى محافظ الإقليم إلى أنه يعمل على اتجاهين وهم الأول رضاء المواطن والثانى رضاء الموظفين، وذلك لعمل به أخطبه للإنتاج بعد أن احتلت المحافظة الترتيب رقم 19 ما بين المحافظات من خلال الرضاء عن العمل من الموظفين.

وأشار المحافظ إلى أنه قام باتخاذ قرار لإنشاء صالة جيم للسيدات والرجال بالإضافة إلى عمل حضانة بدون عام المحافظة وذلك للعمل على راحة الموظفين، مؤكدا أن رضا المواطنين بالخدمة التى تقدم لهم ورضا العاملين بالدولة عن بيئة العمل فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم استلام 5 آلاف صندوق لجمع القمامة متنوع الحجم كمرحلة أولى فى تطوير منظومة النظافة بالمحافظة، مضيفا انه تم التعاقد على توريد 21 سيارة مكنسية بقيمة 35 مليون جنيه لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

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وأوضح محافظ الدقهلية أنه جارى العمل على إنشاء مصنع تدوير قمامة بسندوب على أعلى مستوى من الخدمة والمعدات المستخدمة ليخدم 7 مراكز ويستوعب 1200 طن يوميا كمرحلة أولى فى سلسلة مصانع تدوير القمامة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن رئيس الجمهورية يولى الشباب اهتمام خاص لأنهم يمثلون العمود الفقرى للوطن ومستقبله ولذا افتتحنا ملعبين بالأمس وسنفتتح عددا من الملاعب الخماسية.

واستعرض محافظ الدقهلية بعض الأعمال التى تمت وتتم فى تطوير مبنى الديوان العام للمحافظة والتى تتمثل فى تطوير القاعة الكبرى لتصبح مسرح متعدد الاستخدامات لتشمل قاعة اجتماعات وسينما ومسرح.

وأوضح أنه تم إعادة تأهيل وتطوير مبنى الديوان العام للمحافظة وأن هناك اعمال جارية، كما يتم إنشاء مركز تكنولوجى بالمبنى يشمل أماكن لائقة بالمواطنين أثناء انتظار الحصول على الخدمة مزود بأسانسير لخدمة كبار السن وذوى الإعاقة وسيتم افتتاحه خلال العيد القومى فبراير القادم.