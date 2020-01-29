شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ترامب للسلام.. التفاصيل الكاملة لسيناريو التسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية. الفيديو التالى استعراض لأبرز بنود الخطة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وأمن إسرائيل والمواقع المقدسة ، وتلك البنود هى الدولة الفلسطينية: • إسرائيل وافقت على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة 4 سنوات. • القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل • اعطاء أكثر من ضعف الأراضي الواقعة حاليا تحت السيطرة الفلسطينية. • فلسطين تدير مرافق موانئ حيفا وأشدود ومنطقة على الساحل الشمالي للبحر الميت. • استمرار النشاط الزراعي في وادي الأردن. • ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية. Advertisements الأمن الإسرائيلي:

الأمن الإسرائيلي: • تلبية المتطلبات الأمنية لإسرائيل بالكامل • لا تطلب من إسرائيل تحمل مخاطر أمنية إضافية • قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل • احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية غرب نهر الأردن. القدس والمواقع المقدسة:

القدس والمواقع المقدسة: • حماية الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة. • الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. • الحفاظ على الدور الخاص والتاريخي للأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. • دعوة جميع المسلمين لزيارة المسجد الأقصى.

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