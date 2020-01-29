شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد مؤسسة أهل مصر يزور ”الخليج 365” فى إطار دعم مستشفى ضحايا الحوادث والحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من مؤسسة أهل مصر، وهم: هبة السويدى مؤسس ورئيس مجلس الأمناء، وسارة نظمى رئيس قطاع التسويق بالمؤسسة، وغادة شاكر المستشار الإعلامى، وشيماء بهريز مدير العلاقات العامة، اليوم الأربعاء، مؤسسة الخليج 365، وذلك فى جولة تفقدية للتعرف على آلية العمل داخل صالة التحرير الرئيسية والصالات الفرعية بالمواقع التابعة للمؤسسة .

وتأتى زيارة وفد مؤسسة أهل مصر لـ" الخليج 365 "فى إطار التعاون المشترك بين المؤسستين لدعم جهود مستشفى ومركز أبحاث أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط ، وكان فى استقبال الوفد قيادات التحرير بمؤسسة الخليج 365 فى مقدمتهم، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير ومجلس الإدارة، وجمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة POD للعلاقات العامة، ودندراوى الهوارى وعبد الفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام رؤساء التحرير التنفيذيين.

يذكر أن مؤسسة أهل مصر تم إنشاؤها عام 2013 لتكون أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق.

وتعتمد رؤية المؤسسة على إنقاذ ضحايا الحوادث والحروق وإعطائهم فرصة جديدة للحياة، وهدفها الأساسى هو أن تكون أول مؤسسة اجتماعية تنطلق من مصر تركز على التعامل مع ضحايا الحوادث والعمل للوصول إلى مجتمعات إنسانية محمية وخالية من الحروق.

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