شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تنفي حجز أي حالات مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الطيران المدنى ما تردد عن عزل عدد من الركاب بمعرفة الحجر الصحي، للاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا، الذي يضرب عدة دول حاليا أبرزها الصين.

وقالت المصادر إن فرق الحجر الصحي بالمطار تواصل عملها على مدار الساعة ولم تسجل أي حالة اشتباه بالإصابة بهذا الفيروس، وأنه حال وصول أي حالة فإن الوزارة ستعلن ذلك في التو واللحظة، وأنها اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة كافة الاحتياطات لمواجهة أي مستجدات.

وكشفت المصادر أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل، مساء الأربعاء، طائرة لمصر للطيران قادمة من الصين تحمل على متنها عدد من الطلبة المصريين الدارسين في عدد من الجامعات الصينية، وأنه فور هبوطهم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم.