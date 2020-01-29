شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. تواصل المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل لليوم الثاني على التوالى، اجتماعات وزارء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي.

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد أكد في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

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قد سبق الاجتماع مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث الأسبوع الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، للتحضير للاجتماع، حيث اتفق الوزراء في ختام اجتماعهم الذي عقد منتصف الشهر الماضي على أن هناك مسؤولية مشتركة للدول الثلاث في إدارة أزمات الجفاف المُحتملة.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها السابق أن مرحلة الملء الأولى ستوفر الإنجاز السريع لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان في حالك الجفاف الشديد خلال هذا الوقت من التعبئة، كما سيجرى تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد التعبئة بناء على ظروف النيل الأزرق ومستوى المياه الذي يحقق أهداف الملء في اثيوبيا ويوفر الكهرباء مع تدابير توفير المياه المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وسيجرى انشاء إلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.