شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهاده الإعدادية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من تصحيح مواد الشهادة الاعدادية بنسبة 80% تقريبا، وبانتهاء التصحيح تبدأ عمليات المراجعة، على أن يتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.

من جانبه، أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن أعمال الكنترول بالشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم وأن عمليات التصحيح للعينات العشوائية يتم أولا بأول، قائلا: «نعمل على تحقيق مصلحة الطالب بما لا يخل بالنظام العام للامتحانات».

Advertisements

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن 95 ألف و538 طالبا أدوا الإمتحانات هذا العام في 407 لجنة وسط اجراءات مشددة.

وأشار إلى أن الامتحانات من أخطر المهام التعليمية لذا فإنها تحتاج من المشاركين فيها إلى الحكمة في إدارة المواقف الخاصة بها مع الدقة والسرية والأمانة المتناهية أثناء تنفيذ هذه المهام وحرصًا على انضباط العمل باعمال الكنترول والتصحيح.

يذكر أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية كانت قد تلقت شكاوى عديدة من أولياء الأمور والطلاب من صعوبة امتحان العلوم الذي أداه الطلاب مطلع الأسبوع الجاري وعلى الفور أمر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتشكيل لجنة لفحص الأمر برمته والحفاظ على حقوق الطلاب وإعادة مراجعة الاسئلة في ضوء الشكاوى المقدمة.