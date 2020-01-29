شكرا لقرائتكم خبر عن «جرّاح ودكتور تخدير».. مشاجرة بين طبيبين داخل غرفة عمليات «بنها الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الأربعاء، واقعة المشاجرة بين طبيبين داخل إحدى غرف العمليات بمستشفى بنها الجامعي، والتي أسفرت عن تعدي إحداهما بالضرب على الآخر، إلى التحقيق.

وقال «القاضي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه «فور حدوث المشاجرة والتراشق بالألفاظ تم إخراجهما، واستكمال العملية للمريض»، مؤكدًا أنه «لم يؤثر ذلك على إجراء العملية وتقديم الخدمة للمريض الذي هو هدف المنظومة الصحية».

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وأضاف أن «هذا التصرف غير مقبول، وسيتم محاسبة المخطئ بكل حسم»، مشيرًا إلى أنه «فور علمه بالواقعة أرسل فريقًا للتحقيق، وإعداد مذكرة لتطبيق القانون».

كان مستشفى بنها الجامعي قد شهد وقوع مشاجرة بين أحد الأطباء بقسم الجراحة، وآخر بقسم التخدير داخل غرفة العمليات، انتهت بقيام طبيب الجراحة بالتعدي بالضرب على طبيب التخدير وعامل وممرضة.

وأكد أطباء بالمستشفى في تصريحات صحفية أنها «ليست الواقعة الأولى لتعدي طبيب الجراحة على زملائه، فهناك العديد من الشكاوى ضده بالتعدي على زملائه بالسب والقذف والضرب وآخرهم شكوى بالشؤن القانونية لرئيس الجامعة في أوائل ديسمبر الماضي»، مشيرين إلى أنه «لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده»»، بحسب قولهم.