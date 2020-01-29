شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشرقية» يستعرض موقف تنفيذ الخطة الموحدة للعام المالي 2019/ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، موقف تنفيذ الخطة الموحدة للعام المالي 2019 / 2020، حيث بلغت جملة استثمارات الخطة الاستثمارية 476 مليون و54 ألف جنيه، وتم زيادة استثمارات المحافظة بمبلغ 33 مليون و360 ألف جنيه تمويل ذاتي لتصبح القيمة الإجمالية للاستثمارات 509 مليون و414 ألف جنيه لبرامج «النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الامن والإطفاء والمرور» .

Advertisements

استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء والتي جاءت بنسبة تنفيذ 77 % لتتخطى النسبة المستهدف تحقيقها في الربع الثاني من العام المالي 2019 / 2020 .

وبالنسبة لموقف تنفيذ المشروعات المشتركة أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال كوبري شرويده ومكتبة مصر بفاقوس ومجمع خدمات فاقوس، وجاري تنفيذ أعمال نفق عرابي وممشى بحر مويس واستكمال تطوير وتجميل القناطر التسعة، وتطهير ورصف طريق الرملية، وإنشاء قسم إطفاء بمدينة فاقوس، وإنشاء نفق بقرية الطاهرة ونفق بمدينة ههيا بإجمالي نسبة تنفيذ 74%.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديرات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال لدخول تلك المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.