شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شهادة مدير أمن «بترول وسط الدلتا» في «خط أنابيب إيتاي البارود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير عام أمن شركة أنابيب البترول بوسط الدلتا في أقواله بقضية «خط أنابيب بترول إيتاي البارود» أمام محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، إنه فور العلم بكسر خط الأنابيب في قرية الماسورة بإيتاى البارود تم الاتصال بشرطة النجدة، وتحرير محضر في مركز الشرطة.

وأضاف أنه أثناء تواجده في النيابة العامة بخصوص القضية، تلقى اتصالًا من مسؤول أمن بالشركة كان متواجد بالمكان، بهجوم الأهالى في القرية والقرى المجاورة على مكان التسرب البترولى، وأنه لا يستطيع أن يوقفهم، وأن الفاجعة حدثت نتيجة تدافع الأهالى على سرقة المواد البترولية.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة والمستشار شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، عضوا المحكمة، تأجيل القضية لجلسة 22 فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة.